Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
|09 Haziran 2020 11:40
|Yazdır
Beşiktaş Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu Mecidiye Köprüsü Sokak'ta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Araç trafiğine kapalı olan, kumpircilerin yoğunlukta olduğu Mecidiye Köprüsü Sokak'ta çökme meydana geldi. Ekipler bölgeye gelirken, olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
İşte çökme anı
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Anne babaların yüzde 48'i çocuklarının izlediği videolara şüpheyle yaklaşıyor
09 Haziran 2020 12:08
|Konya'da bir evden 4 kamyon çöp çıktı
09 Haziran 2020 11:48
|Annelerini bekleyen yavru dağ keçilerine poğaça ikramı
09 Haziran 2020 11:45
|İstanbul havalimanlarında, 5 ayda 19 milyondan fazla yolcu uçtu
09 Haziran 2020 11:33
|İstanbul Tıp Fakültesi'nde açılan kovid izleme merkezinin 1 aylık verileri
09 Haziran 2020 11:06
|Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Hastanelerde yataklar doldu
09 Haziran 2020 10:52
|Altı bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
09 Haziran 2020 10:24
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçti
09 Haziran 2020 10:22
|Ege Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüslü hasta kalmadı
09 Haziran 2020 10:00
|Çocuk istismarını kameradan engelledi
09 Haziran 2020 09:35