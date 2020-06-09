Konya'da bir evden 4 kamyon çöp çıktı
|09 Haziran 2020 11:48
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Konya'da kötü kokular gelen apartman dairesinden belediye ekiplerince 4 kamyon çöp çıkarıldı.
Merkez Karatay ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde bir binanın 3. katındaki, 4 çocuklu ailenin yaşadığı evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri Karatay Belediyesi'ni aradı.
Harekete geçen belediye ekipleri, evde gördükleri çöp yığını karşısına şaşkına döndü.
Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evden 4 kamyon çöp çıkardı.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde çıkarılan çöpler, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı.
Çöplerin tamamen çıkarılmasının ardından ev, Karatay Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs riskine karşı da ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Çevreyi rahatsız etmekten tutanak tutulan ev sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.
Evin temizlenmesiyle rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.
Mahalle sakinlerinden biri, "Site sakinleri olarak belediyeyi arayıp şikayette bulunduk. Karatay Belediyesi ekipleri de güzel bir çalışmayla bu çöp evi temizledi ve mahallemizi pislikten kurtardı. Dünyayı etkisi altına alan maalesef ülkemizde de görülen koronavirüs nedeniyle evin temizlenmesi şart olmuştu. Belediye ekiplerimizin yaptığı temizlik sonrası rahat bir nefes aldık." diye konuştu.
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