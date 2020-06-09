At yarışları yeniden start veriyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan at yarışları, yeni normalleşme süreciyle yarın kapılarını yeniden açacak.
|09 Haziran 2020 11:50
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan at yarışları, yeni normalleşme süreciyle yarın kapılarını yeniden açacak.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışları, yarın İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşularla yeniden başlayacak.
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