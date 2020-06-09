Bakan Varank: Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.
|09 Haziran 2020 11:53
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.
Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE), "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" için tasarlanan logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaşan Varank, "Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.
Varank, "Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceğiz. 5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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