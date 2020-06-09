Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'in Aziz Yıldırım'ı ziyaretinde dikkat çeken detay
|09 Haziran 2020 12:10
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Toplantı fotoğrafındaki detay dikkatlerden kaçmadı.
COVID 19 süresince evden çıkmayan Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ı takımın eski hocalarından Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ve eski yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Ali Yıldırım ziyaret etti.
Sohbette Fenerbahçe başta olmak üzere Türk futbolundaki son olayların gündeme geldiği öne sürüldü.
İkilinin ziyaretinde Aziz Yıldırım'ın yanında ayrıca eski yöneticilerden İlhan Ekşioğlu ve Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım da bulundu.
Cep telefonundaki detay
Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Aziz Yıldırım'ın son hali merak ediliyordu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 2007'de 100. yıla özel olarak hazırlattığı tuşlu telefonu kullanması dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın akıllı yerine tuşlu telefon kullanması Fenerbahçe taraftarını mest etti.
Aziz Yıldırım: Merak eden müzemize baksın
Rıdvan Dilmen, önceki gün Yüzde Yüz Futbol programında Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesini anlatmıştı. Aziz Yıldırım'la da konuştuğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Bugün Aziz Yıldırım'ı aradım. 'Yöneticilerimle, teknik ekibimle, futbolcularımızla, taraftarımızla, alnımızın akıyla kazandığımız bir şampiyonluk var. Çok merak edenler müzeye gitsinler, TFF sitesine girip baksınlar kim şampiyon diye' ifadesinde bulundu."
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