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Mecliste 38 yıldır dönem sonuna bırakılan 'kesin hüküm dosyası' bulunmuyor

Bir milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giydiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı hakkında TBMM Başkanlığına gelen tezkerenin Genel Kurulda okutulması ve milletvekilliğinin düşürülmesi 1982'den bu yana yasama dönemi sonuna bırakılmadı.
 09 Haziran 2020 12:35
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Mecliste 38 yıldır dönem sonuna bırakılan 'kesin hüküm dosyası' bulunmuyor

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesi, siyasette tartışma konusu olmuştu. Bu kişiler hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşen cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 4 Haziran'da Genel Kurulda okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince, okunan tezkerelerin ardından üç ismin milletvekilliği düşmüştü.

Edinilen bilgiye göre, 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği andan itibaren bir milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giydiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı hakkında TBMM Başkanlığına gelen tezkere Genel Kurulda yalnızca okunmuyor, ayrıca oya sunuluyordu. Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili kesin hüküm, 1995'teki anayasa değişikliğinden bu yana Genel Kurulun yalnızca bilgisine sunuluyor.

- Kavakcı'nın milletvekilliğinin düşürülmesi

21. Yasama Dönemi'nde farklı mahiyette olmakla birlikte vatandaşlıktan çıkarılan Fazilet Partili Merve Kavakcı'nın milletvekilliği düşürüldü. Hakkında kesin hüküm veya açılan dava bulunmamasına rağmen Kavakcı'nın vekilliğinin düşürülmesi için yasama döneminin sonu beklenmedi.

24. Yasama Dönemi'nde hakkında kesinleşen yargı kararı bulunan Van Milletvekili Kemal Aktaş'la ilgili dokunulmazlık tezkeresi, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun kapsamında, milletvekilinin durumunun yargı mercilerince yeniden değerlendirilmesi amacıyla iade edildi. Kanun, Aktaş'ın lehine olduğu için kesin hüküm bekletildi. Çıkan kanundan yararlanan Aktaş'ın milletvekilliği, 7 Haziran 2015'te yapılan 25. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ile sona erdi.

TBMM Başkanlığına 25 Mayıs 2015'te sunulan 24. Dönem İstanbul Milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Engin Alan'ın mahkum oldukları kesin hükümlere ilişkin tezkereler, TBMM'nin 7 Nisan 2015'te tatile girmesi nedeniyle Genel Kurulun bilgisine sunulamadı.

- 26. Dönem'de 8 HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

Bu arada 26. Yasama Dönemi'nde de 8 HDP'linin kesin hüküm giyme nedeniyle milletvekilliği düşürüldü. HDP'li Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Ferhat Encu, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan, Osman Baydemir ile Selma Irmak, bu isimler arasında yer aldı.

26. Dönem'de 13 Mayıs 2018'de TBMM Başkanlığına sunulan eski HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkındaki tezkere, Meclisin, 17 Mayıs 2018'de tatile girmesi nedeniyle Genel Kurulun bilgisine sunulamadı.

- İki milletvekili infaz düzenlemesinden yararlandı

27. Yasama Dönemi'nde, Enis Berberoğlu hakkındaki 26 Kasım 2018'de gelen kesin hükme ilişkin tezkere, Ocak 2019'da gelen bir başka milletvekili ile alakalı kesin hükme ilişkin tezkere ve daha sonra Haziran 2019'da da başka bir milletvekiline ilişkin kesin hükmü ihtiva eden tezkere, hem bireysel başvuru hem de gündemde olup tartışılan yargı paketi bağlamında değerlendirildi. Bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılarak uzman hukukçularla görüşüldü. Bireysel başvurunun, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümleri karşısında kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesine engel olmadığı kanaatine varıldı.

Yargı paketi kapsamındaki düzenlemelerin söz konusu milletvekillerinin durumuna etkisi de değerlendirildi. Enis Berberoğlu dışındaki iki milletvekilinin bundan istifade ettiği anlaşıldı. Bu dosyalar ilgili mercilere gönderildi.

- Anayasa, İçtüzük ve teamüllerin gereği yerine getirildi

Meclis Başkanlığına 30 Ocak 2020'de de Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesin hükümler geldi. İnfaz düzenlemesinin milletvekillerine etkisi değerlendirildi. Enis Berberoğlu da infaz düzenlemesinden bir şekilde yararlandı. İnfaz düzenlemesi sonrasında Meclis çalışmalarına ara verildi.

Meclis çalışmalarının başladığı ilk hafta Anayasa, İçtüzük ve teamüllerin gereği yerine getirildi.

Bu arada TBMM Başkanlığına 17, 18, 19, 20, 22, 23 ve 25. yasama dönemlerinde, bir milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giydiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı hakkında tezkere gelmedi.
Anadolu Ajansı
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