'FETÖ'nün sonu gelene kadar mücadelemiz sürecek'

İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 160'ı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yılları arasında İzmir'deki sınavlarda FETO mensuplarınca mulakat aday numarasının sifrelenip, bu sifre uzerinden teror orgutu mensuplarına bu aday numarasının verilerek mulakatlarda basarılı sayılması suretiyle usulsuzluk yapıldığı belirlenerek 191 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Izmir Emniyet Mudurlugu Organize Suclarla Mucadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 25 ilde 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 8'i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Operasyonda gözaltı sayısı 160'a ulaştı.

- Örgütün şifrelediği aday numaraları

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma yöntemlerinden mülakat sınavlarında aday numarası şifreleme yönteminin 2013 yılında İstanbul'da Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubaylık Meslek Yuksekokulu sınavlarında uygulandığı tespitinin ardından Hava Astsubay Meslek Yuksek Okulu sınavlarına katılan adaylara ait bilgiler üzerinde bilirkişi heyetince çalışma yürütüldü.

İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yuksek Okulu için 2005, 2011 ve 2012'de yapılan mulakat sınavlarında da aynı yöntemin kullanıldığını tespit eden bilirkişi heyeti, aday numaralarının bazı haneleri toplandığında belli sonuçlar verecek şekilde şifreleme yapıldığını tespit etti.

Aday numaralarının örgütün şifrelemesinin dışında tesadüfi olarak şifreye uygun olma olasılığının ise "Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez buyuk ikramiye kazanmış olma olasılığından daha kuçuk" olduğuna dikkati çekilen bilirkişi raporunda, aday numarası formüle uygun olan adayların örgutsel faaliyet kapsamı dışında olamayacağı vurgulandı.

Mulakatlarda kendilerine verilen aday numarasının örgütün formulüne uygun olduğu belirlenen şüphelilerden 154'ünün ise terör örgutunun sözde TSK yapılanmasında askerlerden sorumlu sivil unsurlarca kullanılan ankesörlu ve kontörlu sabit hat veri havuzundaki hatlarla aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

- "Mücadelemiz örgütün sonu gelene kadar devam edecek"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, operasyonla ilgili bilgi almak üzere Organize Suclarla Mucadele Şube Müdürlüğüne geldi.

Ekiplerden detaylı bilgi alan Aşkın, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik güzel ve kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Son zamanların en kapsamlı çalışmalarından birinin yapıldığına dikkati çeken Aşkın, şöyle konuştu:

"Bu konuda tabii ki duyarlılığımızı bütün kamuoyu biliyor. Mücadelemiz nasıl PKK ile mücadelede dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse alçak Fethullahçı Terör Örgütü ile de aynı şekilde örgütün sonu gelene kadar devam edecek. Bununla ilgili de tabii özellikle halen görevde olanlara yönelik çalışmaların çok kritik olduğunu bilerek bu bilinçle devam ediyoruz."