1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'FETÖ'nün sonu gelene kadar mücadelemiz sürecek'

İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın: Bu konuda tabii ki duyarlılığımızı bütün kamuoyu biliyor. Mücadelemiz nasıl PKK ile mücadelede dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse alçak Fethullahçı Terör Örgütü ile de aynı şekilde örgütün sonu gelene kadar devam edecek. Bununla ilgili de tabii özellikle halen görevde olanlara yönelik çalışmaların çok kritik olduğunu bilerek bu bilinçle devam ediyoruz."
 09 Haziran 2020 12:43
Yazdır
'FETÖ'nün sonu gelene kadar mücadelemiz sürecek'

İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 160'ı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yılları arasında İzmir'deki sınavlarda FETO mensuplarınca mulakat aday numarasının sifrelenip, bu sifre uzerinden teror orgutu mensuplarına bu aday numarasının verilerek mulakatlarda basarılı sayılması suretiyle usulsuzluk yapıldığı belirlenerek 191 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Izmir Emniyet Mudurlugu Organize Suclarla Mucadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 25 ilde 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 8'i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Operasyonda gözaltı sayısı 160'a ulaştı.

- Örgütün şifrelediği aday numaraları

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma yöntemlerinden mülakat sınavlarında aday numarası şifreleme yönteminin 2013 yılında İstanbul'da Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubaylık Meslek Yuksekokulu sınavlarında uygulandığı tespitinin ardından Hava Astsubay Meslek Yuksek Okulu sınavlarına katılan adaylara ait bilgiler üzerinde bilirkişi heyetince çalışma yürütüldü.

İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yuksek Okulu için 2005, 2011 ve 2012'de yapılan mulakat sınavlarında da aynı yöntemin kullanıldığını tespit eden bilirkişi heyeti, aday numaralarının bazı haneleri toplandığında belli sonuçlar verecek şekilde şifreleme yapıldığını tespit etti.

Aday numaralarının örgütün şifrelemesinin dışında tesadüfi olarak şifreye uygun olma olasılığının ise "Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez buyuk ikramiye kazanmış olma olasılığından daha kuçuk" olduğuna dikkati çekilen bilirkişi raporunda, aday numarası formüle uygun olan adayların örgutsel faaliyet kapsamı dışında olamayacağı vurgulandı.

Mulakatlarda kendilerine verilen aday numarasının örgütün formulüne uygun olduğu belirlenen şüphelilerden 154'ünün ise terör örgutunun sözde TSK yapılanmasında askerlerden sorumlu sivil unsurlarca kullanılan ankesörlu ve kontörlu sabit hat veri havuzundaki hatlarla aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

- "Mücadelemiz örgütün sonu gelene kadar devam edecek"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, operasyonla ilgili bilgi almak üzere Organize Suclarla Mucadele Şube Müdürlüğüne geldi.

Ekiplerden detaylı bilgi alan Aşkın, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik güzel ve kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Son zamanların en kapsamlı çalışmalarından birinin yapıldığına dikkati çeken Aşkın, şöyle konuştu:

"Bu konuda tabii ki duyarlılığımızı bütün kamuoyu biliyor. Mücadelemiz nasıl PKK ile mücadelede dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse alçak Fethullahçı Terör Örgütü ile de aynı şekilde örgütün sonu gelene kadar devam edecek. Bununla ilgili de tabii özellikle halen görevde olanlara yönelik çalışmaların çok kritik olduğunu bilerek bu bilinçle devam ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı
09 Haziran 2020 14:07		 Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
09 Haziran 2020 13:39
FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında 28 şüpheliye hapis istemi
09 Haziran 2020 13:16		 İstanbul'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı
09 Haziran 2020 13:01
Elazığ'da öldürülen terörist, 1 milyon TL ödüllü turuncu listede çıktı
09 Haziran 2020 12:52		 FETÖ'cülerin 'Yunanistan'a kaçış tarifesi' iddianameye yansıdı
09 Haziran 2020 12:49
Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı
09 Haziran 2020 12:47		 PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan işçiler saldırı anını anlattı
09 Haziran 2020 12:13
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı
09 Haziran 2020 11:49		 İstanbul'da yakalanan 'il ablası' FETÖ şüphelisi bayan tutuklandı
09 Haziran 2020 11:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:22 - Polis ve iş adamlarının da olduğu 10 kişiye rüşvet operasyonu14:16 - Başkanının testi pozitif çıktı, kendisi ile teması olanları uyardı14:15 - Otobüste maske takmayan kadına para cezası kesildi14:07 - FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı13:55 - İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,7913:55 - Poşetini taşıdıkları kadının bileziklerini çalmaya çalıştılar13:53 - Sağlık'ta lisans tamamlamanın önündeki engel kalktı13:46 - İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak13:45 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:40 - 'Yabancılar büyükşehirlerde daha çok değerli konutları alıyor'
13:39 - Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı13:36 - Bakan Varank: Tanı kitlerinde, dünyada ilk olacak ürünü geliştiriyoruz13:32 - Şimdi de KKKA endişesi... Son iki ayda 11 kişiye tanı konuldu13:32 - Bakanlıktan kurumlara 20 maddelik COVID tedbiri13:27 - Bakan Koca maskeyi yüzüne çeken kişiyi aradı13:26 - İki aile arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı13:20 - İş kulüplerinde 2 bin 613 gence online eğitim verildi13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
Bazı ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu
Tevfik Özlü: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayan mı kadın mı sorunsalı 2
yumurta 1
Telefon alarmını hiç ertelemeden kalkan kişi 3
diyarbakır'da 300 yeni corona vakası olması 2
ayşegül atik 1
Asker uğurlama 2
halay 3
dip dalgası 1
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 2
aybüke yalçın 1
SON İLANLAR
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Adana 10. Tanker Üst Kom. İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Trabzon Ulaşım Aş Geçici 60 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 36 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam