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WhatsApp'taki 'hata' telefon numaralarını deşifre etti

WhatsApp'ın 'tıkla sohbet et' isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında çıktığı belirlendi. WhatsApp konu ile ilgili açıklama yaptı.
 09 Haziran 2020 12:52
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WhatsApp'taki 'hata' telefon numaralarını deşifre etti

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir gizlilik sorunuyla gündemde.

TechRadar'da yer alan habere göre, WhatsApp'ın 'tıkla sohbet et' isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaraları, Google arama sonuçlarında çıkıyor.

Aynı habere göre, söz konusu özelliği kullanan yaklaşık 300 bin kişinin telefon numarası, Google arama sonuçlarında herkese açık bir şekilde listeleniyor.

Google dizininde herkes tarafından görüntülenebilen numaraların üzerine tıklandığı zaman kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün.

Söz konusu hatayı 23 Mayıs'ta Facebook'a bildiren Güvenlik araştırmacısı Athul Jayaram şirketin kendisine gönderdiği cevabı kamuoyu ile paylaştı.

Cevap mesajında telefon numaralarının Google indeksinde gözükmesinin herhangi bir sorun ya da güvenlik açığından kaynaklanmadığı bilgisinin altı çizildi.

WhatsApp bu durumun bir hatadan ziyade kullanıcıların tercihi olduğunu belirtti ve söz konusu durumun gizlilik ayarlarını herkese açık yapmayı tercih eden kullanıcıları kapsadığını belirtti.
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