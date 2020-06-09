Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor... Hakemler açıklandı
|09 Haziran 2020 13:06
|Yazdır
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
12 Haziran Cuma:
21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'in Aziz Yıldırım'ı ziyaretinde dikkat çeken detay
09 Haziran 2020 12:10
|İşte Avrupanın en değerli futbolcusu
08 Haziran 2020 20:07
|Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik
04 Haziran 2020 22:03
|Trabzonspor, Avrupa'dan bir yıl men edildi
03 Haziran 2020 18:39
|GS Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi
03 Haziran 2020 17:59
|Abdülkadir Ömür'e 17 milyon euroluk teklif!
03 Haziran 2020 09:17
|Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
01 Haziran 2020 21:19
|Rıdvan Dilmen: Test sonucum pozitif çıktı
01 Haziran 2020 09:09
|Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!
31 Mayıs 2020 18:26
|Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar seyircisiz
29 Mayıs 2020 17:35