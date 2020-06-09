'Erdoğan, parti kurmadan önce Babacan'a danışmanlık teklif etti'
|09 Haziran 2020 13:07
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AK Parti'den yakın zamanda parti kurarak siyasi arenadaki yerini alan Ali Babacan'la ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Erdoğan'ın, DEVA Partisi'ni kurmadan önce Ali Babacan'a başdanışmanlık teklif ettiğini ancak Babacan'ın teklifi reddettiğini açıkladı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Youtube kanalı olan Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu oldu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partileşme süreci öncesinde, Babacan'a başdanışmanlık teklifinde bulunduğunu dile getirdi.
"Başdanışmanlık teklif edildi"
Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ali Babacan'a devam etmesi yolunda telkinlerde bulundu. Kendisine beraber devam edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla başdanışmanlık konuşuldu. Partide kalması ve hizmet etmesi kendisine teklif edildi. Fakat Babacan farklı bir karar aldı. Bu kararına saygı duyup bundan sonrasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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