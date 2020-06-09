39 yaşındaki nakliyeci koronadan hayatını kaybetti
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır koronavirüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman (39), hayatını kaybetti.
|09 Haziran 2020 13:12
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İlçede yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman, 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede yapılan tetkikte koronavirüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı.
Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek.
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