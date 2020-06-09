FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında 28 şüpheliye hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının moral ve motivasyonunu yuksek tutmak, onları yeniden etkin konuma getirmek, cezaevinde bulunan örgüt uyelerine ve ailelerine maddi destek saglamak amacıyla halen faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen 27'si kadın 28 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin 2020 yılı dahil olmak üzere güncel yapılanmasına yönelik 27'si kadın olmak üzere 8'i tutuklu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda yaşları 18 ila 33 arasında değişen 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "Defne Türker" kod adını kullanan şüpheli Elif Y'nin (26), kadınlarla farklı is yerleri ve evlerde örgütsel faaliyetler yürüttügü ve toplantılar yaptıgına dair bilgilendirme üzerine takibe alındığı belirtildi.

Elif Y'nin önce Bayrampasa'daki bir AVM'de bulunan kafede 2 kişiyle aynı gün akşam saatlerinde ise Üsküdar'daki bir pastanede 4 kişiyle örgütsel toplantılar yaptığının bildirilmesi üzerine bahsi geçen pastaneye operasyon yapılarak 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, şüpheli Elif Y'nin Bahçelievler'deki evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile zarflar ve hediye paketi içerisine konulmus paralar ele geçirildiği vurgulandı.

İddianamede, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kadının da Elif Y'nin evinde yakalandığı aktarıldı.

Elf Y'nin Bayrampaşa'daki AVM'de görüştüğü 2 kadının evinde yapılan aramalarda Türk lirasının yanı sıra döviz cinsinden çeşitli paralarla 2 adet F serisi dolar ele geçirildiği belirtilen iddianamede, hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülen firari bir erkeğin de bu adreste yakalandığı anlatıldı.

İddianamede, sorusturmaya devam edildigi sırada şüphelilere ait bir evde yapılan aramada, evdeki cep telefonu ile bazı materyalin adresteki kişiler tarafıdan camdan dışarı atıldığına yer verilerek, burada da ByLock kaydı bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheli Elif Y'nin FETO/PDY mensuplarının moral ve motivasyonunu yuksek tutmak, onları yeniden etkin konuma getirmek ve cezaevinde bulunan uyelerine ve ailelerine maddi destek saglamak amacıyla faaliyet yuruttugu aktarılan iddianamede, bu kapsamda desifre olmamak icin umuma acık yerlerde orgut mensupları ile soz konusu faaliyetleri yuruttugu belirtildi.

İddianamede, şüphelinin ikametinden elde edilen ve uzerinde "adak" yazılı zarf icerisinde 2 bin 600 lira ile 400 dolarının yanı sıra mor renkli hediye posetlerinde tasnif edilmis paralar ele geçirildiği ifade edildi.

- Yabancı kişiler adına çıkarılan hatlarla görüşme

Şüpheli Elif Y'nin kendi adına kayıtlı GSM hattı ve yabancı kişi adına kayıtlı olmak uzere 2 farklı cep telefonu kullandıgı, cep telefonunda "Signal" isimli kriptolu mesajlasma programının bulunduğu aktarılan iddianamede, zanlının mesajlastıgı kişilerin bir kısmının yurt dısı kayıtlı GSM hattı kullandıgı, mesajlastıgı sahıslarla 2020 yılı da dahil olmak uzere FETÖ elebaşı Fetullah Gulen'e ait soz, sohbet, kitap ile orgutsel dokumanlar paylastıgının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, bir kısım şüphelinin el konulan cep telefonlarında "Defne" kod adıyla kayıtlı olan Elif Y'nin bu kişilere ev ayarladıgı ve yazısmalara göre orgut hiyerarsisinde ust konumda oldugu bilgisine yer verildi.

Şüphelinin, GSM hatlarının tum sorusturma suphelileri ile ortak baz bilgisinin bulundugu dile getirilen iddianamede, soruşturma şüphelilerinden halen aktif olarak çalışan polis memuru F.A. ile irtibat kurduğu anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Elif Y'nin terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki yapılanmasında etkin olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin izaha muhtac ve celiskili beyanlarda bulundugu, aktif olarak FETO adına faaliyet yuruttugu, orgutun yeniden yapılanarak guc kazanmasında rol aldıgı, FETO ile iltisaklı ailelerin cocukları ile irtibat kurarak bu sahısları orgutledigi, orgut mensuplarının moralini yuksek tutmak icin calısmalar yaptıgı anlasılmıstır."

- Şüpheli polisin etkin pişmanlık talebi kabul edilmedi

İddianamede, şüpheli kadın polis memuru F.A'nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade verdiği ancak bu talebin tutuklamadan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Diğer zanlılarla ilgili suçlamalara da yer verilen iddianamede, bir kısım şüphelinin örgütsel yazışmalar için ByLock, Signal ve KakaoTalk uygulamalarını kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, tek erkek şüpheli V.D'nin ise, bazı örgüt üyelerine sahip olduğu telekominikasyon bayi dükkanında yabancı şahıslar üzerine kayıtlı GSM hattı çıkardığı belirtildi.

- 15 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede, tüm şüphelilerin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.