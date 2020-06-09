İş kulüplerinde 2 bin 613 gence online eğitim verildi
|09 Haziran 2020 13:20
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iş kulüplerinde 2 bin 613 gence online eğitim verildiğini bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde iş kulüplerindeki yüz yüze eğitimleri elektronik ortama taşıdıklarını belirtti. İŞKUR tarafından verilen bu eğitimlerde iş arayanları iş gücü piyasasına hazırladıklarını aktaran Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İş kulübü eğitimlerimizde özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması ve iş görüşmesinde yapılması gerekenler gibi konuları katılımcılara aktarıyoruz. İş arama becerilerinin geliştirildiği bu eğitimler hem gençlerimiz hem de iş arayan vatandaşlarımız için önemli. Toplamda 2 bin 613 gencimiz bu eğitimden yararlandı. Hedefimiz, bu eğitimleri online olarak Türkiye geneline yayarak daha çok vatandaşımıza ulaşmak."
- Üniversiteliler de eğitimlere katıldı
Eğitimlere iş arayan vatandaşların yanı sıra üniversitelerin de paydaş olduğunun altını çizen Selçuk, şu bilgileri paylaştı:
"Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan iş kulübü; Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencilerine yönelik iş kulüpleri eğitimi düzenledi. Bu online eğitime 1102 gencimiz katıldı."
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