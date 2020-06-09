İki aile arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
|09 Haziran 2020 13:26
|Yazdır
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Dağyanı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Mehmet Salih Kara (54), Halit K. (37) ile Salih K. (40) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Salih Kara durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polis ve iş adamlarının da olduğu 10 kişiye rüşvet operasyonu
09 Haziran 2020 14:22
|Poşetini taşıdıkları kadının bileziklerini çalmaya çalıştılar
09 Haziran 2020 13:55
|Antalya'da sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü
09 Haziran 2020 12:48
|Kahramanmaraş'ta polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
09 Haziran 2020 11:20
|'Kim Kardasihan'a cevap veren fenomen adliyede ifade verdi
09 Haziran 2020 10:22
|'Baro'nun basın açıklaması' olayında 11 yöneticiden savunma istendi
09 Haziran 2020 08:14
|Yeri değiştirilen mahkum, 2 memuru jiletle yaraladı
08 Haziran 2020 22:28
|Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaştı... Yakalandı
08 Haziran 2020 19:14
|10 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olan hemşire tutuklandı
08 Haziran 2020 17:01
|Dolandırıcılar sahte kimlikle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
08 Haziran 2020 16:42