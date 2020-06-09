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İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
 09 Haziran 2020 13:46
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İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak

İstihdam Paketi ile ilgili yeni düzenlemeler şöyle:

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğile devam edecek

İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde
Memurlar.Net
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