İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak
Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
|09 Haziran 2020 13:46
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İstihdam Paketi ile ilgili yeni düzenlemeler şöyle:
Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek
Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğile devam edecek
İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde
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