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Sağlık'ta lisans tamamlamanın önündeki engel kalktı

Sağlık-Sen'in YÖK ve üniversitelerle gerçekleştirdiği koordineli çalışmalar neticesinde tüm sağlık çalışanları bugün yayınlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzuyla sağlık lisansiyeri olabilecek.
 09 Haziran 2020 13:53
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Sağlık'ta lisans tamamlamanın önündeki engel kalktı

Tüm üniversitelerde sağlık üst öğrenimi sayılacağı yeni bölümler açılarak kontenjanlar arttırıldı. Sağlıkta lisans tamamlama programına 6569 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Kasım 2014 sonrası ön lisans mezunu olan sağlık çalışanları başvuramıyordu. Yeni bölümlerin açılması ve kontenjanların arttırılmasıyla artık 2014 sonrası mezun olan sağlık çalışanları da DGS aracığıyla sağlık lisansiyerleri olabilecek.

Sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı, 2014 yılında Sağlık-Sen'in programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilmiş ve daha sonra yasalaşarak kazanıma dönüşmüştü. Lisans tamamlamanın yasalaştığı 19 Kasım 2014 tarihi sonrası ön lisans mezunu olan sağlık çalışanlarının mağduriyeti DGS aracılığıyla yeni bölümlerin ve kontenjanların açılmasıyla aşılmış oldu. 2019 yılında 5 bin 650 olan sağlık yönetimi ve sosyal hizmet lisans programı kontenjanı bu yıl 14 bin 150'ye yükseltildi.

"DGS ARACILIĞIYLA SAĞLIK LİSANSİYERLİĞİNE KALICI DÜZENLEME"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunana Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2014 sonrası mezun olan ön lisans mezunlarının, lisans tamamlama hakkı elde etmesi için mücadelemiz yıllardır sürüyordu. Konunun önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürdük. Dikey Geçiş Sınavı ile lisans tamamlama arasındaki farkları ortaya çıkardık. Lisans tamamlama da sağlık yönetimi bölümüne 39 tane ön lisans bölümü başvuru yaparken DGS'de sadece 14 bölümün olduğunu ve kontenjan sayılarının kısıtlı olduğunu gördük. ÖSYM'den bilgiler alarak açık öğretim fakültelerine 86 bin tane kontenjan verildiğini ve bunun sadece 56 bin 995'i dolmuş, 29 bin 5 kontenjanın da boş kaldığını tespit ettik. Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bu boş kalan kadrolara 2014 sonrası ön lisans mezunlarının yerleşmesi için yazı yazarak görüşmeler gerçekleştirdik. İstanbul, Erzurum Atatürk ve Eskişehir Anadolu Üniversiteleriyle görüşerek konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Mücadelemiz bugün itibariyle sonuç verdi ve 2014 sonrası ön lisans mezunlarını da kapsayacak şekilde, DGS aracılığıyla sağlık lisansiyerliği için kalıcı düzenleme gerçekleşti. Kontenjanlar artırıldı, AÖF'lere sağlık üst öğrenimi sayılan yeni bölümler eklendi. Sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık yönetimi ve sosyal hizmet lisans programı DGS 2020 tercih kontenjaları şöyle:

Anadolu Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 4000 kişi

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 150 kişi

Atatürk Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 1000 kişi

İstanbul Üniversitesi

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 3000 kişi

2020 DGS başvurularında sağlık yönetimi lisans bölümüne açıköğretim olarak 10 bin kişilik kontenjan açılmış, sosyal hizmet lisans bölümüne açıköğretim olarak 4150 kişilik kontenjan açılmıştır.

SAĞLIK-SEN'İN YÖK'E YAPTIĞI BAŞVURU

SAĞLIK-SEN'İN ERZURUM ÜNİVERSİTESİ'NE YAPTIĞI BAŞVURU

SAĞLIK-SEN'İN ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NE YAPTIĞI BAŞVURU

SAĞLIK-SEN'İN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE YAPTIĞI BAŞVURU

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