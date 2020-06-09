Otobüste maske takmayan kadına para cezası kesildi
|09 Haziran 2020 14:15
|Yazdır
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadın maskesiz halk otobüsüne bindi. Otobüs sürücüsü kadına maskesiz otobüse binemeyeceğini söyledi.
Uyarılara aldırış etmeyen kadın koltuğa oturarak maske takmayacağını söyledi. Duruma otobüste bulunan vatandaşlar da tepki göstererek o anları cep telefonu ile görüntüledi. Otobüs sürücüsü kadını tekrar uyararak polis çağırmak zorunda kalacağını söyledi.
Kadın otobüs sürücüsüne, "Kapat çeneni nasıl otobüse almıyorsun" diyerek cevap verdi. Daha sonra kadın kendisini uyaran bir vatandaşa da elindeki maskeyi göstererek, "Al bak takmıyorum" dedi.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Daha sonra kadın kendisini görüntüleyen bir kişiye saldırarak darp etmeye çalıştı. Bu sırada otobüste bulunan çocuklar ise büyük panik yaşadı. Araya giren vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalıştı.
Saniye saniye görüntülenen olay sonrasında otobüs sürücüsü otobüsteki yolcular ile birlikte polis merkezine gitti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sonrasında maske takmayı kabul etmeyen T.T. adlı kadına Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilgili kanun maddesi gereği 790 TL idari para cezası uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca maskeyi yüzüne çeken kişiyi aradı
09 Haziran 2020 13:27
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
09 Haziran 2020 12:31
|Minareler, salgın sürecinde de 'kurtuluşa' çağırdı
09 Haziran 2020 12:27
|Anne babaların yüzde 48'i çocuklarının izlediği videolara şüpheyle yaklaşıyor
09 Haziran 2020 12:08
|Konya'da bir evden 4 kamyon çöp çıktı
09 Haziran 2020 11:48
|Annelerini bekleyen yavru dağ keçilerine poğaça ikramı
09 Haziran 2020 11:45
|Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme
09 Haziran 2020 11:40
|İstanbul havalimanlarında, 5 ayda 19 milyondan fazla yolcu uçtu
09 Haziran 2020 11:33
|İstanbul Tıp Fakültesi'nde açılan kovid izleme merkezinin 1 aylık verileri
09 Haziran 2020 11:06
|Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Hastanelerde yataklar doldu
09 Haziran 2020 10:52