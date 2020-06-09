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Trabzon Üniversitesi işçi alımı mülakat tarihlerini açıkladı

Trabzon Üniversitesinde istihdam edilecek 43 sürekli işçi için mülakatlar, 23-24 Haziran'da yapılacak.
 09 Haziran 2020 14:33
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Trabzon Üniversitesi işçi alımı mülakat tarihlerini açıkladı

Trabzon Üniversitesinde istihdam edilecek 43 sürekli işçi için mülakatlar, 23-24 Haziran'da yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite birimlerinde istihdam edilecek 43 sürekli işçi alımına ilişkin kadro ilanının, 2 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

İlanda yer alan 20 güvenlik görevlisi, 1'i engelli, 1'i de eski hükümlü olmak üzere 18 temizlik görevlisi ile 2'si sıhhi tesisatçı, birer elektrikçi, marangoz ve inşaat işlerinden sorumlu 5 bakım onarım görevlisi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, mülakat sınavına girmeye hak kazananların, noter tarafından gerçekleştirilen kura ile belirlendiği aktarıldı.

Mülakat sınavına, asıl adaylar ve öncelikli listeden evrak teslimi sonucunda uygun bulunanlar ile ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday alınacağından yedek listeden asıl listeye dahil edilenler katılacak.

Kadrolar için toplam 172 kişinin katılacağı mülakatlar, 23-24 Haziran'da Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü'ndeki Rektörlük binasında gerçekleştirilecek.

Mülakatın yeni tip koronavirüs salgın tedbirlerine uygun olarak icra edileceği, maske takmaları istenen adayların üçer kişilik gruplar halinde salona alınacakları kaydedildi.

Mülakat sonuçları 25 Haziran'da, nihai liste ise 3 Temmuz'da ilan edilecek.
Anadolu Ajansı
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