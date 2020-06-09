Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
|09 Haziran 2020 14:35
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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre;2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.
Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.
EN FAZLA 2 MAÇA ÇIKABİLİR KURALI
Koronavirüs süreci öncesinde "Pro Lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan Fenerbahçe, 12 Haziran'da başlayacak lige "Pro Lisans"a sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda.
RESMİLEŞTİ
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar'a resmi teklif yaptı.
Emre Belözoğlu'nun önerisi ile gündeme gelen Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında maçlara çıkacak.
Tahir Karapınar kimdir?
Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir'de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.
Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
2004 yılında efsane olduğu Altay'da antrenörlük hayatına başlayan Karapınar, İzmir ekibinde 2009 yılına kadar çeşitli kategorilerde görev aldı.
2011 yılında Gaziantepspor'un başına geçen 53 yaşındaki teknik adam, 2013 ve 2014 yıllarında Manisaspor'da, 2017 yılında ise Konyaspor'da görev aldı.
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