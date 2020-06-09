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Bakanlıktan 'turist rehberlerine' ilişkin genelge

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken kurallara ilişkin genelge yayımladı.
 09 Haziran 2020 14:53
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Bakanlıktan 'turist rehberlerine' ilişkin genelge

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken kurallara ilişkin genelge yayımladı. Buna göre; turist rehberleri, tur boyunca kuralına uygun tıbbi maske kullanıp, sosyal mesafe kurallarına uyacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan, 'Turist rehberliği hizmetinde Covid-19 pandemi sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin genelge', 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turist Rehberler Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne gönderildi. Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' kapsamına alınan koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçildiği belirtildi. Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılmasının öngörüldüğü kaydedilerek, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, turist rehberliği hizmetinde belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması istendi.

'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYACAK'

Genelgeye göre; koronavirüs belirtileri gösteren, tanısı olan ya da koronavirüs temaslı olan turist rehberleri sağlık kuruluşuna başvuracak ve en az 14 gün çalışmayacak. Turist rehberleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edip ve tur boyunca kuralına uygun tıbbi maske kullanacak, sosyal mesafe kurallarına uyacak. Tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, koronavirüs geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilecek. Turist rehberi, yolcularına kendisi tarafından verilen serbest zaman faaliyetleri gibi zamanlar dışında ve yolcuların birlikte bulunduğu ve geziyi sürdürdüğü anlarda yolcuların yanında bulunacak. Turist rehberleri katılımcıların gezi sırasında kuralına uygun tıbbi maske takmasına, uygun şekilde kullanmasına, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin sağlanmasına dikkat edecek. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılacak.

'YÜKSEK SESLE KONUŞMAK VE BAĞIRMAKTAN KAÇINACAK'

Ayrıca, turist rehberi müze, ören yeri, dinlenme tesisi vb. uğranılan mekanlarda koronavirüs kapsamında alınan kurallara uyulmasına dikkat edecek. Girişlerde koruma tedbirleri hakkında grubu bilgilendirecek ve girişten çıkışa kadar grubuna eşlik ederek tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyecek. Grubu, açık ve kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan koronavirüs rehberinde belirtilen güncel sosyal mesafe kurallarına uygun tutmaya özen gösterecek. Kalabalığı engelleyecek önlemler alacak. Müzeler ve tur boyunca uğranılan diğer yerlerde bölgesel kalabalık oluşması durumunda tura katılanları uyaracak. Damlacık oluşturması nedeniyle yüksek sesle konuşmak ve bağırmaktan kaçınacak.
DHA
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