DSÖ: Belirti göstermeyenlerin bulaştırma riski düşük
|09 Haziran 2020 15:16
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüs (Covid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.
DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.
Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.
Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.
Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Libya'da Türkiye'nin günlük ihtiyacını karşılayacak kuyular var
09 Haziran 2020 11:31
|CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor
08 Haziran 2020 21:47
|Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
08 Haziran 2020 18:32
|Koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine dair yeni iddia
08 Haziran 2020 16:15
|Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır
08 Haziran 2020 12:32
|Amerikan halkının yüzde 80'ine göre, ülke kontrolden çıktı
07 Haziran 2020 20:29
|Polis attan düştü! Başıboş kalan at göstericiyi yaraladı
07 Haziran 2020 16:36
|Trump, Washington'daki protestolar için 10 bin asker istedi
07 Haziran 2020 08:02
|Danimarka'da koronavirüs örneği alan robot geliştirdi
06 Haziran 2020 23:35
|Hafter'in 'T-122 Sakarya kullandığı' iddiası yalanlandı
06 Haziran 2020 17:11