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DSÖ: Belirti göstermeyenlerin bulaştırma riski düşük

DSÖ, Korona virüs enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istendi.
 09 Haziran 2020 15:16
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DSÖ: Belirti göstermeyenlerin bulaştırma riski düşük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüs (Covid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.
Anadolu Ajansı
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