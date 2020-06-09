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Makarna fabrikasında virüs paniği, 1 işçide virüs çıktı

Gaziantep'teki bir makarna fabrikasında çalıştığı ileri sürülen T.B isimli işçide korona virüs (covid -19) tespit edildi. İşçinin virüsü 5 kişilik ailesine de bulaştırdığı belirlendi.
 09 Haziran 2020 15:21
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Makarna fabrikasında virüs paniği, 1 işçide virüs çıktı

Gaziantep'teki bir makarna fabrikasında çalıştığı ileri sürülen T.B isimli işçide korona virüs (covid -19) tespit edildi. İşçinin virüsü 5 kişilik ailesine de bulaştırığı belirlendi.

Gaziantep'te bulunan Oba Makarna fabrikasında çalıştığı ileri sürülen T. B. isimli bir işçi, rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede korona virüs (covid 19) testi yapıldı. Test pozitif çıkması üzerine işçi tedavi altına alınırken, temas ettiği kişiler araştırıldı. İşçinin temas ettiği ailesinden 5 kişiye korona virüs testi yapıldı. T.B'nin yaşadığı Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Yalankoz Mahallesi karantinaya alınarak, mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Mahalle Muhtarı Mehmet İlgin ise söz konusu T.B. isimli işçide korona virüs tespit edilmesinin ardından mahallede karantina işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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