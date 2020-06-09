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Mutlu haberi Erdoğan vermişti... Siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı

Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı.
 09 Haziran 2020 15:40
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Mutlu haberi Erdoğan vermişti... Siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı

Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, çarşamba günü yurda getirilecek.

Alanya'da, ev kadını Fatma (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi. Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit'in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi.

CUMHURBAŞKANI VE EŞİ HİMAYELERİNE ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler, çarşamba günü yurda getirilecek.

MUTLU HABERİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün şunları söyledi:

"Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar."
DHA
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