Erzincan'da salgın nedeniyle randevusuz hasta kabul edilmeyecek
|09 Haziran 2020 15:48
|Yazdır
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hasta yoğunluğunun en aza indirilmesi amacıyla acil vakalar dışında randevusuz hasta kabul edilmeyeceği bildirildi.
Başhekim Orhan Çimen yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hastanede bekleme süresini en aza indirmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almayı zorunlu hale getirdiklerini söyledi.
Güvenli sağlık hizmeti alınması için randevusuz hasta kabul etmeyeceklerini ifade eden Çimen, "Yeni sosyal hayat döneminde poliklinik hizmetlerimiz randevu sistemi esasıyla yürütülecektir. Ayrıca bu süreçte merkezi bandrol sistemi de kullanılmayacak, randevularınız poliklinik ekranlarımıza doğrudan, otomatik olarak tanımlanacaktır." dedi.
Çimen, vatandaşların randevu saatinden 10 dakika önce hastanede bulunmalarını gerektiğini belirterek, hastane bahçesinde sosyal mesafeye uymak koşuluyla bekleyebileceklerini dile getirdi.
Özellikle Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane gibi çevre ilerden de yoğun şekilde hasta kabul ettiklerine işaret eden Çimen, salgın öncesi tedavi talebinde bulunan vatandaşların yaklaşık yüzde 60'ının MHRS sistemini aktif bir şekilde kullandığını sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor
09 Haziran 2020 15:57
|Makarna fabrikasında virüs paniği, 1 işçide virüs çıktı
09 Haziran 2020 15:21
|Başkanın testi pozitif çıktı, kendisi ile teması olanları uyardı
09 Haziran 2020 14:16
|Şimdi de KKKA endişesi... Son iki ayda 11 kişiye tanı konuldu
09 Haziran 2020 13:32
|39 yaşındaki nakliyeci koronadan hayatını kaybetti
09 Haziran 2020 13:12
|Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme
08 Haziran 2020 23:32
|Başkent'e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor
08 Haziran 2020 23:25
|Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar
08 Haziran 2020 22:42
|Erdoğan'ın her sabah yediği dut pekmezinin sırrı güneşte
08 Haziran 2020 21:07
|Kocaçukur göleti, doğal görünümüne kavuştu
08 Haziran 2020 20:34