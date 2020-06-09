Erzincan'da salgın nedeniyle randevusuz hasta kabul edilmeyecek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hasta yoğunluğunun en aza indirilmesi amacıyla acil vakalar dışında randevusuz hasta kabul edilmeyeceği bildirildi.

Başhekim Orhan Çimen yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hastanede bekleme süresini en aza indirmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almayı zorunlu hale getirdiklerini söyledi.

Güvenli sağlık hizmeti alınması için randevusuz hasta kabul etmeyeceklerini ifade eden Çimen, "Yeni sosyal hayat döneminde poliklinik hizmetlerimiz randevu sistemi esasıyla yürütülecektir. Ayrıca bu süreçte merkezi bandrol sistemi de kullanılmayacak, randevularınız poliklinik ekranlarımıza doğrudan, otomatik olarak tanımlanacaktır." dedi.

Çimen, vatandaşların randevu saatinden 10 dakika önce hastanede bulunmalarını gerektiğini belirterek, hastane bahçesinde sosyal mesafeye uymak koşuluyla bekleyebileceklerini dile getirdi.

Özellikle Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane gibi çevre ilerden de yoğun şekilde hasta kabul ettiklerine işaret eden Çimen, salgın öncesi tedavi talebinde bulunan vatandaşların yaklaşık yüzde 60'ının MHRS sistemini aktif bir şekilde kullandığını sözlerine ekledi.