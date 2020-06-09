Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|09 Haziran 2020 16:08
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
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