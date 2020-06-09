Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Dükkanın önünde sergilenen tişörtü giyip, yoluna devam etti
Diyarbakır'da bir hırsız, giyim dükkanının önünde sergilenen tişörtü alıp ara sokağa girerek üstüne giydi. Pişkin hırsız, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
|09 Haziran 2020 16:14
|Yazdır
Olay geçtiğimiz gün Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İş yerinin önünden geçen bir hırsız, dükkanın önünde bulunan tişörtlerden birini alarak yandaki ara sokağa girdi. Burada üzerini değiştiren şahsı gören çocuklar, tişörtün parasını verip vermediğini sordu. Cebinden çıkardığı parayı gösterip tişörtü aldığını söyleyen zanlı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
09 Haziran 2020 17:53
|Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çocuk boğuldu
09 Haziran 2020 17:44
|Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti
09 Haziran 2020 17:23
|Bisiklet kullanırken hayatını kaybetmişti... Gerçek tomografide ortaya çıktı
09 Haziran 2020 16:40
|Daha önce dövüp serbest kalmıştı, dün akşam bıçakladı
09 Haziran 2020 16:24
|Asker uğurlamasında pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar
09 Haziran 2020 15:36
|Polis ve iş adamlarının da olduğu 10 kişiye rüşvet operasyonu
09 Haziran 2020 14:22
|Poşetini taşıdıkları kadının bileziklerini çalmaya çalıştılar
09 Haziran 2020 13:55
|İki aile arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
09 Haziran 2020 13:26
|Antalya'da sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü
09 Haziran 2020 12:48