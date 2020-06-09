TFF'den Fenerbahçe istifası
|09 Haziran 2020 16:19
|Yazdır
Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'ye karşı yaptığı açıklamalar sebebiyle görevinden istifa etti. Teoman, istifasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasının bir neferi olarak şahsımın duruşu, kutsal gördüğüm armamın yanıdır" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
09 Haziran 2020 14:35
|Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor... Hakemler açıklandı
09 Haziran 2020 13:06
|Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'in Aziz Yıldırım'ı ziyaretinde dikkat çeken detay
09 Haziran 2020 12:10
|İşte Avrupanın en değerli futbolcusu
08 Haziran 2020 20:07
|Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik
04 Haziran 2020 22:03
|Trabzonspor, Avrupa'dan bir yıl men edildi
03 Haziran 2020 18:39
|GS Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi
03 Haziran 2020 17:59
|Abdülkadir Ömür'e 17 milyon euroluk teklif!
03 Haziran 2020 09:17
|Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
01 Haziran 2020 21:19
|Rıdvan Dilmen: Test sonucum pozitif çıktı
01 Haziran 2020 09:09