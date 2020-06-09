Ordu'da tartışılan 2 büst daha kaldırıldı
|09 Haziran 2020 16:27
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl 'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında, Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstlerinin yapılması için çalışma başlatıldı. Firma tarafından Ordu'ya gönderilen büstler, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirildi. Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzerliği tartışma konusu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in incelerken durumu fark ettiği büst kaldırıldı. Belediye tarafından başlatılan idari soruşturmada Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ile Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.
2 BÜST DAHA KALDIRILDI
Ordu'da meydana konulan büstler arasında Cengiz Han ve Timur'a ait benzerliği tartışılan 2 büst daha kaldırıldı. Alanda 17 büst kaldı. Belediye de krize yol açan büstlerle ilgili firmadan kabulü de yapmadı. Büstlerin ne olacağı merak konusu oldu. Bu arada büstler arasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait büst de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Atatürk'e benzemediğini öne sürdüğü büstün kaldırılmasını istiyor.
Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine canlılık kazandıracak olan büstlerin tartışma konusu olması Orduluları da rahatsız etti. Ordulular, büstlerin tamamının kaldırılarak, benzerliği tartışılmadan yaptırılacak yeni büstlerin alana konulmasını istiyor.
YAPIM İŞİ ALAN HEYKELTIRAŞ VEFAT ETTİ
Büst krizi ile ilgili başlatılan idari soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Büstlerin yapım işi verilen heykeltıraş Ömer Gençtürk'ün, sözleşme tarihinden sonra geçen yıl vefat ettiği, büstlerin ise oğlu Ertuğrul Kağan Gençtürk tarafından gönderildiği ortaya çıktı. Büstlerin hangi sanatçı tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ertuğrul Kağan Gençtürk ise, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek açıklama yapmadı.'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
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