MHP'li vekil, Adalet Bakanı'ndan mülakat için torpil istedi

TEVFİK ÖZLÜ: VİRÜSE ÇARE BULUNDU DA BENİM HABERİM Mİ YOK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yasaklara uyulmadığı için meydana gelen koronavirüs olaylarını paylaşarak, vatandaşları uyardı. Özlü, deniz kenarındaki kayalıklara uzanan insanların bulunduğunu bir fotoğrafa da, "Acaba virüse karşı etkili bir çare bulundu da benim haberim mi yok" ifadelerini kullandı.