Neşet Ertaş - Şener Şen buluşması sosyal medyayı salladı

Sinema sanatçısı Şener Şen ile 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar gündem oldu.

2005 yılında vizyona giren 'Gönül Yarası' filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar.

Ertaş, bu sırada "Gözlerinden öperim. Bu sana olan sevgim yüreğimde kalmadı şükür. Dünyana katılabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullanıyor.

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı film,, Oscar ödüllerinde 'En İyi Yabancı Film' dalında Türkiye'yi temsil etmişti.