1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi: Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri tarafından ölü hayvanlardan örnek alınmıştır. Dış görünüş tetkikine göre, ilk bulgular zehirlenme olarak tespit edilmiştir.
 09 Haziran 2020 17:07
Yazdır
Ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu

Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef, 4'ü bitkin halde sokak köpeği bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alanda çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesinde, köpeklerden 12'sinin telef olduğu, 4'ünün de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi.

Telef olan köpekler iş makinesiyle açılan çukura gömülürken, diğerleri Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevinde tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.

- Soruşturma başlatıldı

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade eden Bilgin, bu tür olaylarla karşılaşmak istemediklerini belirtti.

Olayın hem valilik hemde savcılık tarafından araştırıldığını anlatan Bilgin, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

- "İlk bulgular zehirlenme olarak tespit edilmiştir"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesinden yapılan açıklamada ise ormana, araçla getirilerek bırakılmış 12 ölü, 4 bitkin köpek bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri tarafından ölü hayvanlardan örnek alınmıştır. Dış görünüş tetkikine göre ilk bulgular zehirlenme olarak tespit edilmiştir. Canlı köpekler Kırklareli Belediyesinin ekipleri tarafından barınağa götürülerek tedavi altına alınmıştır. Olayın soruşturması devam etmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Edirne'den sevindirici haber: 23 günden beri yeni vaka yok
09 Haziran 2020 17:59		 Dipsiz Göl su tutmaya başladı
09 Haziran 2020 17:18
Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini doktor yakaladı
09 Haziran 2020 17:04		 Ordu'da tartışılan 2 büst daha kaldırıldı
09 Haziran 2020 16:27
Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor
09 Haziran 2020 15:57		 Erzincan'da salgın nedeniyle randevusuz hasta kabul edilmeyecek
09 Haziran 2020 15:48
Makarna fabrikasında virüs paniği, 1 işçide virüs çıktı
09 Haziran 2020 15:21		 Başkanın testi pozitif çıktı, kendisi ile teması olanları uyardı
09 Haziran 2020 14:16
Şimdi de KKKA endişesi... Son iki ayda 11 kişiye tanı konuldu
09 Haziran 2020 13:32		 39 yaşındaki nakliyeci koronadan hayatını kaybetti
09 Haziran 2020 13:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:04 - Bursa emniyetinde korona alarmı: 50 memura test yapıldı17:59 - Edirne'den sevindirici haber: 23 günden beri yeni vaka yok17:56 - FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanma sorumlusu' tutuklandı17:53 - Polis memuru otomobilinde ölü bulundu17:51 - Erdoğan, ABD'de eylemlere katılan FETÖ'cülerin bilgilerini Trump'la paylaştı17:44 - Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çocuk boğuldu17:33 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:29 - Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılacak17:23 - Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti17:18 - Dipsiz Göl su tutmaya başladı
17:13 - Ak Partili Muş: Ayasofya için Temmuzda gerekli adımlar atılacak17:09 - Dövizde gün sonu fiyatları17:07 - Ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu17:04 - Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini doktor yakaladı16:53 - Virüse karşı etkisi kanıtlanan tek ilacın ay sonunda stokları tükeniyor16:48 - Neşet Ertaş - Şener Şen buluşması sosyal medyayı salladı16:40 - Bisiklet kullanırken hayatını kaybetmişti... Gerçek tomografide ortaya çıktı16:36 - MHP'li vekil, Adalet Bakanı'ndan mülakat için torpil istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
Bazı ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu
Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 3
Erkekyerinibilsin 2
ice man 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 3
ışıl rençber 2
dip dalgası 1
bayan mı kadın mı sorunsalı 3
Videolu yemek tarifleri 2
sigortasız arı çalıştırmak 1
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 3
SON İLANLAR
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Adana 10. Tanker Üst Kom. İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Trabzon Ulaşım Aş Geçici 60 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 36 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam