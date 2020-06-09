Ak Partili Muş: Ayasofya için Temmuzda gerekli adımlar atılacak

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

İYİ Parti grubu ibadete açılması planlanan Ayasofya için araştırma önergesi verdi. Söz alan Yavuz Ağıralioğlu, Ayasofya'nın Danıştay kararı beklenmeden açılacak bir yer olduğunu, Danıştay kararıyla açılacak bir olmadığını söyledi.

Ağıralioğlu, "Ayasofya İstanbul'un fethinin kılıç hakkıdır, İstanbul'u Danıştay mı fethetti? Ayasofya'nın açılacağı günü abdestimiz ile bekleyeceğiz" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise önerge üzerine söz alarak Ayasofya meselesinin ağızlara sakız edilmemesi gerektiğini belirtti. Öztrak, "Bu önerge ile yetkinin kimse olduğunu göreceğiz. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ibadete açılabilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise önergeye hayır oyu vereceklerini söyledi. Meselenin araştırma konusunu geçtiğini söyleyen Muş, TBMM'nin temmuzdaki Danıştay kararı sonrası mesaiye çağırılabileceğini söyledi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için AK Parti tarafından bir kanun teklifi vermesi bekleniyor.