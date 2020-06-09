Ak Partili Muş: Ayasofya için Temmuzda gerekli adımlar atılacak
|09 Haziran 2020 17:13
|Yazdır
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
İYİ Parti grubu ibadete açılması planlanan Ayasofya için araştırma önergesi verdi. Söz alan Yavuz Ağıralioğlu, Ayasofya'nın Danıştay kararı beklenmeden açılacak bir yer olduğunu, Danıştay kararıyla açılacak bir olmadığını söyledi.
Ağıralioğlu, "Ayasofya İstanbul'un fethinin kılıç hakkıdır, İstanbul'u Danıştay mı fethetti? Ayasofya'nın açılacağı günü abdestimiz ile bekleyeceğiz" diye konuştu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise önerge üzerine söz alarak Ayasofya meselesinin ağızlara sakız edilmemesi gerektiğini belirtti. Öztrak, "Bu önerge ile yetkinin kimse olduğunu göreceğiz. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ibadete açılabilir" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise önergeye hayır oyu vereceklerini söyledi. Meselenin araştırma konusunu geçtiğini söyleyen Muş, TBMM'nin temmuzdaki Danıştay kararı sonrası mesaiye çağırılabileceğini söyledi.
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için AK Parti tarafından bir kanun teklifi vermesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MHP'li vekil, Adalet Bakanı'ndan mülakat için torpil istedi
09 Haziran 2020 16:36
|Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
09 Haziran 2020 16:08
|Kılıçdaroğlu: Sen düşüreceksen milletvekilliklerini, millet neden sandığa gidiyor?
09 Haziran 2020 15:59
|HDP'li Sancar: Her türlü ittifak görüşmesine açığız
09 Haziran 2020 14:38
|Bakan Varank: Tanı kitlerinde, dünyada ilk olacak ürünü geliştiriyoruz
09 Haziran 2020 13:36
|'Erdoğan, parti kurmadan önce Babacan'a danışmanlık teklif etti'
09 Haziran 2020 13:07
|Mecliste 38 yıldır dönem sonuna bırakılan 'kesin hüküm dosyası' bulunmuyor
09 Haziran 2020 12:35
|Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
09 Haziran 2020 10:32
|TBMM Başkanlığı için en güçlü iki isim
09 Haziran 2020 10:31
|Pakdemirli: 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz
09 Haziran 2020 10:22