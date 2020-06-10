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Hazine avukatı, avukat ve hukuk müşaviri alımında ikinci sınava iptal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2012 yılında, KPSS yönetmeliğine eklenen ve Hazine avukatı, avukat ve hukuk müşaviri alımında, en yüksek KPSS puanlı 5 katı adaya sözlü sınav yapılmasını öngören düzenlemeyi kesin olarak iptal etti.
 10 Haziran 2020 14:01
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Hazine avukatı, avukat ve hukuk müşaviri alımında ikinci sınava iptal karar

2012 yılında, KPSS yönetmeliğine eklenen Ek 6. madde ile, kamu kurumlarına Hazine avukatı, avukat ve hukuk müşaviri alımında, en yüksek KPSS puanına sahip 5 katı adaya sözlü sınav yapma imkanı verilmişti.

Açılan davalarda, Danıştay daireleri bu düzenlemeyi iptal etmişti. Cumhurbaşkanlığı itirazı sonrasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu konuyu bir kez daha ele aldı ve düzenlemesi kesin olarak iptal etti.

Memurlar.Net - Özel

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