Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti
|09 Haziran 2020 17:23
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden toplumu korku ve paniğe sürüklemek, kaos çıkartmak amacıyla yaptığı kara propagandayı ortaya çıkardı. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını döneminde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarına bağlı "sanal devriler" son 83 günde 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti. Terör örgütlerine ait bu hesapları kullandığı belirlenen 1189 şüpheli belirlendi, 523 provokatör yakalandı.
YÜZDE 67'Sİ FETÖ
Tespit edilen 11 bin 783 provakatör hesaptan yüzde 67'sinin FETÖ/PDY, yüzde 17'sinin PKK, yüzde 16'sının ise DAEŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilişkili oldukları ortaya çıktı. Terör örgütleriyle bağlantılı bu hesaplardan, koronavirüs salgınında devletin kurum ve görevlileri tarafından gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığı, halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarının paylaşıldığı belirlendi. Provokatörlerin sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik, endişeye sevk etmeye, yetkili ve sorumlu kuruluşları, kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
09 Haziran 2020 17:53
|Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çocuk boğuldu
09 Haziran 2020 17:44
|Bisiklet kullanırken hayatını kaybetmişti... Gerçek tomografide ortaya çıktı
09 Haziran 2020 16:40
|Daha önce dövüp serbest kalmıştı, dün akşam bıçakladı
09 Haziran 2020 16:24
|Dükkanın önünde sergilenen tişörtü giyip, yoluna devam etti
09 Haziran 2020 16:14
|Asker uğurlamasında pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar
09 Haziran 2020 15:36
|Polis ve iş adamlarının da olduğu 10 kişiye rüşvet operasyonu
09 Haziran 2020 14:22
|Poşetini taşıdıkları kadının bileziklerini çalmaya çalıştılar
09 Haziran 2020 13:55
|İki aile arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
09 Haziran 2020 13:26
|Antalya'da sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü
09 Haziran 2020 12:48