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Polis memuru otomobilinde ölü bulundu

Uşak'ta trafik polisi olarak görev yapan Murat Erişken, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.
 09 Haziran 2020 17:53
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Polis memuru otomobilinde ölü bulundu

Uşak'ta trafik polisi olarak görev yapan Murat Erişken, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görev yapan 20 yıllık polis memuru Murat Erişken (44), evinin altındaki kapalı otoparkta, ölü olarak bulundu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Erişken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından polis Murat Erişken'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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