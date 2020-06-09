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Edirne'den sevindirici haber: 23 günden beri yeni vaka yok

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne'de 23 günden beri koronavirüs vakıasına rastlanılmadığını bildirdi.
 09 Haziran 2020 17:59
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Edirne'den sevindirici haber: 23 günden beri yeni vaka yok

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne'de 23 günden beri koronavirüs vakıasına rastlanılmadığını bildirdi.

İl Genel Meclisi, haziran ayı ikinci toplantısı meclis salonunda Mehmet Geçmiş başkanlığında toplandı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Geçmiş, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından dolayı tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında başarılı çalışmalar yapıldığını belirten Geçmiş, "Edirne'de İl Özel İdaresi bu zamanlarda bir kat daha yük aldı. Esnafımıza ve apartman yöneticilerine tonlarca dezenfektan ve el sprey püskürtme makinesi dağıtıldı. Köyler, camiler ve ortak yaşam alanları dezenfekte edildi. Edirne merkez dahil 9 ilçede bankalar, kamu binaları, taksi ve minibüs durakları dahil olmak üzere ilaçlanmayan hiçbir bina kalmadı." dedi.

- "Köyler ve ilçelerde salgınla ilgili herhangi bir sorun yok"

Edirne'nin salgın sürecinde başarılı bir sınav verdiğini ifade eden Geçmiş, şöyle konuştu:

"Edirne bu süreçte çok başarılı bir sınav verdi. Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır. Takdire şayan işler yapıyoruz, bütün dünya salgından kırılırken Türkiye en başarılı ülkelerden. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve hükümet süreci çok iyi yönetti. Bazı yanlışlıklar olsa da her geçen gün salgınla mücadelede başarımız artıyor. Edirne'de 23 günden beri koronavirüs vakasına rastlanılmadı. Sayın Valimiz tarafından da açıklandı, hastanede KOAH hastası bir kişi yatıyor."

Köyler ve ilçelerde salgınla ilgili herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Geçmiş, "Sayın Valimizin başkanlığında, belediye başkanlarımız ve ekipleri ve il özel idare ekipleriyle koronavirüs belasını kontrol altına aldık. Koronavirüs kaçacak bulaşacak yer bulamadı, bulamayacak. Adım attığımız her noktayı ilaçladık." ifadelerini kullandı.

Geçmiş, salgının yatırım programını etkilemediğini, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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