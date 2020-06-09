Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
|09 Haziran 2020 18:43
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Antalya'da eski bir avukat yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 15 gündür haber alınamayan avukatın ölümü, kuryenin kendisine kargo getirdiği sırada, kapıdan gelen kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 1'nci katında oturan 56 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz'ın evine saat 16.00 sıralarında kurye kargo getirdi. Zili çalan personel, kapıyı açan olmaması ve içeriden kötü koku gelmesi üzerine durumu yakın bölgedeki bulunan mahalle muhtarına bildirdi. Mahalle muhtarının yakınlarına haber vermesinin ardından cep telefonuyla da ulaşılamayan Yılmaz için, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açan olmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Odasındaki kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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