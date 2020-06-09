Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Covid-19 sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurtiçi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurtiçi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi.
|09 Haziran 2020 18:51
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yurtiçi turizm harcamalarında kredi kartı taksitlerini 12 aydan 18 aya çıkardı.
BDDK'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."
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