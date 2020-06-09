1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere İstatistik Kurumu, hükümetin açıkladığı ölü sayısını artırdı

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.
 09 Haziran 2020 18:58
Yazdır
İngiltere İstatistik Kurumu, hükümetin açıkladığı ölü sayısını artırdı

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 286 kişi daha hayatını kaybederken toplam sayı 40 bin 883'e çıktı. Vaka sayısı ise 1387 artarak 289 bin 140 oldu.

Son bir günde 102 bin 930 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 870 bin 506'ya yükseldi.

Ölüm belgelerindeki Kovid-19 ifadesini esas alan Ulusal İstatistik Kurumu ise, virüs nedeniyle mayıs sonuna kadar 50 bin 107 kişinin öldüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, ölümlerin önceki aylara göre düşmekte olduğu da belirtildi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüse karşı etkisi kanıtlanan tek ilacın ay sonunda stokları tükeniyor
09 Haziran 2020 16:53		 DSÖ: Belirti göstermeyenlerin bulaştırma riski düşük
09 Haziran 2020 15:16
Libya'da Türkiye'nin günlük ihtiyacını karşılayacak kuyular var
09 Haziran 2020 11:31		 CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor
08 Haziran 2020 21:47
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
08 Haziran 2020 18:32		 Koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine dair yeni iddia
08 Haziran 2020 16:15
Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır
08 Haziran 2020 12:32		 Amerikan halkının yüzde 80'ine göre, ülke kontrolden çıktı
07 Haziran 2020 20:29
Polis attan düştü! Başıboş kalan at göstericiyi yaraladı
07 Haziran 2020 16:36		 Trump, Washington'daki protestolar için 10 bin asker istedi
07 Haziran 2020 08:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - Hekimlerimiz koronavirüs ilacı geliştirdi19:38 - MSB: Şehit 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak19:37 - Lokanta, kafe ve kıraathanelerin kapanış saatleri uzatıldı19:35 - Erdoğan'dan, 65 yaş ve 18 yaş kısıtlamaları ile düğün salonları açıklaması19:26 - AYM, '65 yaş kısıtlaması' başvurusunu 'kabul edilemez' buldu19:23 - Doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı19:21 - 65 yaş ve üzeri vatandaşlar artık hergün dışarı çıkabilecek19:18 - YÖK'ten tezler hakkında kişisel verilerin korunması uyarısı!19:16 - Azmiyle örnek oldu! Milli Eğitim Bakanı'ndan yardım istedi19:12 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
19:03 - İzmir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem19:00 - CHP, Meclis yönetimini belirlemek için seçime gidiyor18:58 - İngiltere İstatistik Kurumu, hükümetin açıkladığı ölü sayısını artırdı18:55 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:51 - Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı18:45 - Asker gidecek korona gelecek!18:43 - Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı18:40 - Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
Erdoğan'dan, 65 yaş ve 18 yaş kısıtlamaları ile düğün salonları açıklaması
Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yumurta 1
halay 3
aybüke yalçın 3
corona virüs vaka sayısı 2
ayşegül atik 1
Kolonyalamak 2
diyarbakır'da 300 yeni corona vakası olması 3
Videolu yemek tarifleri 2
sigortasız arı çalıştırmak 1
13.06.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 3
SON İLANLAR
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Adana 10. Tanker Üst Kom. İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Trabzon Ulaşım Aş Geçici 60 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 36 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam