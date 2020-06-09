CHP, Meclis yönetimini belirlemek için seçime gidiyor
|09 Haziran 2020 19:00
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CHP Grubu, Meclis yönetim organlarında görev alacak isimleri belirlemek için seçime gidiyor.
CHP Grubu, 17 Haziran Çarşamba, basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda hem partinin Meclis organları hem de TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen üyelikler için seçim yapılacak.
Milletvekilleri, basına kapalı grupta ilk olarak Grup Yönetim Kurulu'nun 9 üyesi, Grup Disiplin Kurulu'nun 7 asıl ve 2 yedek üyesi ile 2 grup denetçisi için sandığa gidecek.
Toplantıda ayrıca, görev süreleri 12 Temmuz'da dolacak olan Başkanlık Divanı'nda CHP'yi temsil eden Meclis Başkanvekili, TBMM katip üyeleri ve TBMM idare amirleri de belirlenecek.
TBMM Başkanvekili için 1 milletvekili, TBMM katip üyelik için 3 milletvekili ve TBMM idare amiri için ise 1 milletvekili seçilecek.
Bu adayları gösteren liste, TBMM Genel Kurulunca işaret oyuyla oylanarak, seçim tamamlanmış olacak.
TBMM başkanvekillikleri, katip üyelikleri ve idare amirlikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi 3 yıl oluyor.
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