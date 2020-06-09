İzmir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|09 Haziran 2020 19:03
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İzmir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.44'te merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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