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YÖK'ten tezler hakkında kişisel verilerin korunması uyarısı!

Yükseköğretim Kurulu, kişisel verilerin korunması açısından tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu tez onay sayfalarının Ulusal Tez Merkezine yüklenmemesini istedi.
 09 Haziran 2020 19:18
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YÖK'ten tezler hakkında kişisel verilerin korunması uyarısı!

Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; lisansüstü tezlerin Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemi üzerinden erişime açıldığı; bazı öğretim üyelerinin, "Tez Onay Sayfası" olarak adlandırılan tez jürisinin adı soyadı ve imzalarının bulunduğu sayfadaki imzaların çok kıymetli bir kişisel veri olduğundan söz edilerek, bu sayfanın internet aracılığı ile paylaşılmasının kişisel verilerin korunması bakımından uygun olmadığını belirterek müracaata bulunduklarından bahisle, YÖK Yürütme Kurulunun, 13 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu "Tez Onay Sayfası" olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar verildiği bildirilmiştir.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net
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