65 yaş ve üzeri vatandaşlar artık hergün dışarı çıkabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş ve üstü vatandaşlar artık hergün 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.
|09 Haziran 2020 19:21
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '65 yaş ve üstü vatandaşlar artık hergün 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.'
'18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.' dedi.
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