1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan A.T. ile eşi S.T., kadın doktor T.T.'ye, "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" dedi. T.T.'nin şikayetçi olması üzerine çift, gözaltına alındı.
 09 Haziran 2020 19:23
Yazdır
Doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan A.T. ile eşi S.T., kadın doktor T.T.'ye, "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" dedi. T.T.'nin şikayetçi olması üzerine çift, gözaltına alındı.

Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne gelen ve A.T. ile eşi S.T., iddiaya göre aile hekimi doktor T.T.'ye reçetesiz iğne yaptırmak istedi. T.T. reçetesiz iğne yapamayacağını söyleyince A.T. ve eşi S.T., "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı.

Bunun üzerine T.T. İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek şikayette bulunup, çiftten şikayetçi oldu. Polis ekiplerince soruşturma açılan A.T. ve S.T., gözaltına alınıp, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadeleri alınan A.T. ile eşi S.T., serbest bırakıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
09 Haziran 2020 18:43		 Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
09 Haziran 2020 17:53
Sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çocuk boğuldu
09 Haziran 2020 17:44		 Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti
09 Haziran 2020 17:23
Bisiklet kullanırken hayatını kaybetmişti... Gerçek tomografide ortaya çıktı
09 Haziran 2020 16:40		 Daha önce dövüp serbest kalmıştı, dün akşam bıçakladı
09 Haziran 2020 16:24
Dükkanın önünde sergilenen tişörtü giyip, yoluna devam etti
09 Haziran 2020 16:14		 Asker uğurlamasında pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar
09 Haziran 2020 15:36
Polis ve iş adamlarının da olduğu 10 kişiye rüşvet operasyonu
09 Haziran 2020 14:22		 Poşetini taşıdıkları kadının bileziklerini çalmaya çalıştılar
09 Haziran 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - Hekimlerimiz koronavirüs ilacı geliştirdi19:38 - MSB: Şehit 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak19:37 - Lokanta, kafe ve kıraathanelerin kapanış saatleri uzatıldı19:35 - Erdoğan'dan, 65 yaş ve 18 yaş kısıtlamaları ile düğün salonları açıklaması19:26 - AYM, '65 yaş kısıtlaması' başvurusunu 'kabul edilemez' buldu19:23 - Doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı19:21 - 65 yaş ve üzeri vatandaşlar artık hergün dışarı çıkabilecek19:18 - YÖK'ten tezler hakkında kişisel verilerin korunması uyarısı!19:16 - Azmiyle örnek oldu! Milli Eğitim Bakanı'ndan yardım istedi19:12 - Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
19:03 - İzmir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem19:00 - CHP, Meclis yönetimini belirlemek için seçime gidiyor18:58 - İngiltere İstatistik Kurumu, hükümetin açıkladığı ölü sayısını artırdı18:55 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:51 - Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı18:45 - Asker gidecek korona gelecek!18:43 - Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı18:40 - Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Erdoğan'dan, 65 yaş ve 18 yaş kısıtlamaları ile düğün salonları açıklaması
Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benzine yine zam yapılması 2
sigortasız arı çalıştırmak 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 6
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 2
şu anda dinlenen türkü 4
ışıl rençber 2
hasan ali kaldırım 3
ayşegül atik 1
yolda sigara içtiği için boynunda sigara söndürülen kız 1
turan kupası 2
SON İLANLAR
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Adana 10. Tanker Üst Kom. İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Trabzon Ulaşım Aş Geçici 60 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 36 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam