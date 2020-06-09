Doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
|09 Haziran 2020 19:23
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan A.T. ile eşi S.T., kadın doktor T.T.'ye, "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" dedi. T.T.'nin şikayetçi olması üzerine çift, gözaltına alındı.
Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne gelen ve A.T. ile eşi S.T., iddiaya göre aile hekimi doktor T.T.'ye reçetesiz iğne yaptırmak istedi. T.T. reçetesiz iğne yapamayacağını söyleyince A.T. ve eşi S.T., "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı.
Bunun üzerine T.T. İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek şikayette bulunup, çiftten şikayetçi oldu. Polis ekiplerince soruşturma açılan A.T. ve S.T., gözaltına alınıp, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadeleri alınan A.T. ile eşi S.T., serbest bırakıldı.
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