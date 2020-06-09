AYM, '65 yaş kısıtlaması' başvurusunu 'kabul edilemez' buldu
Yüksek Mahkeme, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının hak ihlali oluşturduğuna ilişkin bireysel başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle reddetti
|09 Haziran 2020 19:26
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Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği" iddiasıyla yapılan bireysel başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez buldu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması, bir vatandaşın bireysel başvurusuyla Anayasa Mahkemesine taşındı.
Yüksek Mahkeme, kısıtlamanın "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nı ihlal ettiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez buldu.
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