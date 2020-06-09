Lokanta, kafe ve kıraathanelerin kapanış saatleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.' dedi.
|09 Haziran 2020 19:37
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.' dedi.
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