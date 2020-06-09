MSB: Şehit 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit olanların kanlarının yerde kalmayacağını bildirdi.
|09 Haziran 2020 19:38
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit olanların kanlarının yerde kalmayacağını bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, eli kanlı bebek katillerinin bir kez daha, ekmeğinin peşinde koşan masum sivil vatandaşlara saldırdığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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