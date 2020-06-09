Hekimlerimiz koronavirüs ilacı geliştirdi
Erdoğan: Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı.
|09 Haziran 2020 19:43
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Çalışmaların ardından ilaç kullanıma başlayacaktır." dedi.
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