Hülya Avşar'ın evini de soymuştu! Cezaevinde öldü
|09 Haziran 2020 20:06
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında 2 yıldır hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edilen 'binbir surat' lakaplı Zelkif Bay'ın kentte olduğunu tespit etti. Bay, polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bay, cezaevine gönderildi. Bay, geçen gün cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Zelkif Bay, 2016 yılında 15 yıl kaldığı cezaevinden tahliye olduktan sonra Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ile Ankara'da birçok hırsızlık olayına karıştı. Kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakımcısı olarak tanıtan Zelkif Bay, yakalandığında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Bay yakalandığında üzerinden işçi yeleği, hırsızlık için girdiği evlerden aldığı değiştirilmiş kimlikler, asansör bakım dosyaları, polis rozeti, suçta kullandığı malzemeler ile Kütahya'da hırsızlık olayında çaldığı 10 bin TL değerinde altın bulundu.
HÜLYA AVŞAR'IN EVİNDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ
Bay'ın sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evini 2018 yılında soyduğu ve evden 1500 TL'nin yanı sıra 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarını çaldığı belirlendi.
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