'Ankara'da skandal görüntüler' haberine ilişkin açıklama
|09 Haziran 2020 20:34
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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, "Ankara'da skandal görüntüler! Pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar" şeklinde yapılan haberle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Habere konu görüntülerin 1 Kasım 2017 tarihinde çekildiği tespit edilmiştir" denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "09.06.2020 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarından 'Ankara'da skandal görüntüler! Pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar' şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: Habere konu görüntülerin 1 Kasım 2017 tarihinde C.F.U. isimli şahsın asker uğurlanması sırasında çekildiği ve bu tarihe kadar herhangi bir ihbar ve şikayete konu olmadığı tespit edilmiştir. 2017 yılına ait görüntülerle ilgili olarak adli soruşturmaya esas olacak şekilde inceleme başlatılmıştır" denildi.Asker uğurlamasında pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar
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